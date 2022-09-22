近兩年通膨數據居高不下，各國央行積極升息抗通膨，造成資產與私人財富縮水，但金融集團瑞士信貸發布報告指出，2026年，全球身價達百萬美元（約新台幣3千萬）的人數將比2021年成長40.1%，其中身價達到此標準的台灣人將激增86%，遠遠超過日韓的62%與42%。

瑞士信貸集團發布的全球財富報告點出，2021年全球百萬富翁的人數達到6250萬人，其中美國增加250萬名富翁是所有國家中最多，大陸也增加超過100萬人名列第二，台灣去年增加21.1萬名富翁，增加的幅度超過南韓，但日本百萬富翁的人數不增反減。

若推估至2026年，全球將有8750萬人的身價突破百萬美元，比2021年增加40.1%，其中，大陸百萬富翁的人數有望翻倍，台灣擁有百萬美元資產的人數也會比2021年激增86%，增加的幅度高於南韓的60%及日本的42%。

瑞信認為，即使全球經濟遭通膨與俄烏戰爭重擊，但資產總額將持續成長，且大陸的家庭財富將繼續追趕美國。此外，大陸雖然受到疫情防控、房地產及科技業下滑的衝擊，甚至出現成長趨緩的跡象，但仍會繼續創造大量財富。