本月烏克蘭北面大反攻6000平方公里的結果，大約奪回了2個屏東的面積，佔先俄聯軍所佔據領土的5%，目前頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國以及刻松（Kherson）、札波羅熱4個地區即將舉行的入俄羅斯聯邦公投所帶來的結果，將給俄羅斯聯邦增加5到600萬公民。未來當難民開始返回時，新吞併地區的總人口可能會增長到8至9百萬人。即將舉行全民公投的佔領區面積約11.3萬平方公里，而就該地區人口而言比利時、白俄羅斯、以色列或奧地利還多，這些地區多為肥沃的黑土區，並且富含驚人的天然資源。

綜合外媒報導，就面積來說11.3萬平方公里比保加利亞、古巴或南韓還要大，以我們比較熟悉的比喻，相當於3.1個台灣、半個日本本州或是一整個西藏自治區，而吞併區內是烏克蘭主要的工業地帶，例如：頓涅茨克和盧甘斯克早年是沙皇政策所帶來英國工業家所建立的工業城市。而2市所在的頓巴斯地區，富含的煤炭礦脈，佔全國87.8%的儲量，而其中的30%儲量為焦煤 （或稱冶金煤Coking coal）和豐富的石化、金屬和非金屬資源，而馬立波（Mariupol）也是重要的工業城市而且面向黑海，具備完整的港埠設施。

烏克蘭擁有豐富的自然資源儲備，烏克蘭的自然資源可以分為3大類：能源、金屬礦石和非金屬礦石。

戰前該國人口只佔全球的0.4%和0.8%，但該國擁有約5%的世界礦產資源。在烏克蘭可以找到194種已知礦物的2萬多個礦床。在發現的這些礦床中，7800個礦床當中的90個含有重要的工業礦物。烏克蘭擁有領先的錳、鐵和非金屬原材料儲量，而且是主要開採國，些礦床遍佈於全國地區。 以下是烏克蘭的一些主要自然資源。

煤炭是一種主要的化石燃料原料，是烏克蘭最大的碳氫化合物化石資源，佔該國石化資源的95%，該國擁有世界第7大煤炭儲量和歐洲第二大煤炭儲量，儲量約為1150億噸。該國的主要煤炭儲量位於俄國佔領的頓巴斯盆地（Donbas Basin）和西部利沃夫-沃林盆地（Lviv-Volyn Basin），這兩個礦床佔烏克蘭95%的煤炭儲量，頓巴斯持有92.4%，利沃夫-沃林盆地持有2.5%，個盆地超過30%的儲量是焦煤。第聶伯河流域也發現了一些煤礦床。戰前，煤炭約佔能源發電公司燃料的44%，使其成為僅次於核能的第二大燃料。

該國的主要煤炭儲量位於俄國佔領的頓巴斯盆地（Donbas Basin）。（示意圖Shutter Stock）

據估計，烏克蘭在2004年擁有超過1.1萬億立方米的天然氣儲量，在克里米亞被吞併之前，烏克蘭已探明天然氣儲量的國家中排名第26位。它還擁有超過1.35億噸石油和37億噸頁岩油儲量。該國還有約8萬噸的天然氣凝析油儲量。幾個油氣田已經開採多年，有些幾乎用盡了，天然氣與油田一起，主要位於烏克蘭的3個州。主要領域是20世紀50年代發現的第聶伯河-頓涅茨克一帶，目前也處於俄國佔領區。

烏克蘭、澳洲和俄羅斯3個國家皆以鐵礦床齊名，每一個都有超過10%的世界鐵礦石儲量。而烏克蘭估計就擁有270億噸鐵礦石儲量，在全球鐵礦石產量中排名第6 全國大約有88個礦床。這些豐富的鐵礦床主要位於克勒曼楚（Kremenchuk）、克里米亞島的克赤（Kerch）、馬立波（Mariupol）、比洛澤爾西克（Bilozerske）和克里維里赫（Krivoy Rog）。這88個礦床中，60個位於克里維里赫盆地，該盆地的儲量約為190億噸，目前在南部戰線俄軍與烏克蘭仍然在攻防從尼古拉耶夫（Nikolaev）至克里維里赫的戰線。 克勒曼楚盆地約有40億噸，而比洛澤爾西克擁有25億噸。 很大一部分鐵礦床是透過地表開採，目前僅克勒曼楚礦脈仍在烏克蘭政府掌握範圍中。

烏克蘭5個主要鐵礦脈中，俄羅斯已經掌握了4個。（示意圖 Shutter Stock）

烏克蘭為世界十大錳礦石生產國之列，擁有歐洲最大的錳礦石儲量。錳是鋼鐵業和合金業的關鍵原料，主要儲量（約22.8億噸）集中在烏克蘭南部：第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）和扎波羅熱（Zaporozhye）地區的尼科波爾錳盆地（佔該國勘探儲量的33%）和扎波羅熱地區的大-托克馬克斯科耶（ Veliko-Tokmakskoye ）區域（67%），俄國已經佔領一大部分。

烏克蘭擁有歐洲最大的鈦儲量。 該國不同地區已知有15個礦床，其中4個正在勘探中。 這些礦床位於哈爾科夫（Kharkov）、基輔（Kiev）、頓涅茨克和第聶伯羅彼得羅夫斯克地區，前者處於俄國佔領區中、後者雙方仍在拉鋸。

該國還擁有歐洲最大的鈾礦床，佔世界鈾礦床的1.8%。 已探明的儲量估計含有45,600噸鈾。有17個礦床基洛沃赫拉德（Kirovohrad）地區14個，尼古拉耶夫地區2個，第聶伯羅彼得羅夫斯克地區1個），除基洛沃赫拉德之外，尼古拉耶夫和第聶伯羅彼得羅夫斯克雙方仍在拉據中。