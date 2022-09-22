桃園八德國民運動中心羽球場因地震造成天花板崩塌，畫面震驚引發關注。對此，資深媒體人唐湘龍認為，由於在該場地運動的幾乎是年輕人，且逃跑方向是對的，他直言，桃園市長鄭文燦、總統蔡英文以及民進黨桃園市長參選人鄭運鵬運氣好，「不然帳都算上去了」。針對意外發生後，網路開始有「去找救國團，不要怪鄭文燦」的甩鍋情形，唐湘龍批「真的超級不要臉」。

唐湘龍20日在飛碟聯播網《飛碟早餐 唐湘龍時間》中談及八德羽球場天花板震塌一事。首先他認為，只要不要有人謀不臧、工程偷工減料或設計不良等事情，本來意外發生就不需要去深究，但若發生找救國團想甩鍋的情形，「真的超級不要臉」。唐湘龍感嘆表示，救國團被民進黨清算，都已經奄奄一息了，八德羽球場天花板震塌事情發生後，網路上的1450竟還開始帶風向。

八德運動中心才啟用第一天就接受地震考驗，唐湘龍提及，因為在打羽球的幾乎都是年輕人，且天花板坍塌時，大家逃跑的方向是對的，若跑錯一定很多人壓在底下，「垮了人沒事，有事還得了，結果還想轉移焦點」。他說鄭文燦、蔡英文以及鄭運鵬真的是運氣好，不然帳都算上去了。至於蔡英文這幾日的表現，唐湘龍也直呼她表現的極致冷漠、超級冷血，「我覺得那種冷已經是病態冷了」。

鄭文燦20日表示，桃園3級地震就釀天花板塌落的事情不應該發生，絕對要徹底調查釐清責任。他提及，建築師、土木技師及結構技師等三大技師公會聯合會勘，確定天花板掉落主因韋負責統包的瑞助營造，設計施工時天花板固定強度不足而掉落，次要原因才是救國團燈光工程有卸下部分天花板再裝回去，判定是瑞助營造要負起責任。