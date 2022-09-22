台北市長柯文哲今上午在評論民眾黨新竹市長參選人高虹安遭到猛攻學霸爭議，柯表示，就像一個惡霸要強姦一個女生，女生為了抵抗咬他一口，結果現在每個人都說妳為什麼咬人，引發失言議論，無黨籍參選人黃珊珊今表示，這個比喻不恰當，但邏輯是對的，做賊喊抓賊，重點是誰是那個賊。

黃珊珊今上午受訪表示，柯文哲論述邏輯是對的，事情看本質而不是互相撕咬，不過針對柯文哲比喻不當，是否會影響民眾黨選情，黃也強調不恰當，並表示每個人發言都要負起言論責任，交給市民做評價，大家就是各負言責。

而針對高虹安抄襲事件，黃珊珊昨上午先認為戰學歷不妥，晚上卻轉彎發文挺高虹安，並向其喊話，「虹安，辛苦你了」，對此態度轉變黃珊珊表示，昨早是針對戰學歷分享經驗，因為晚上比較晚回家，相關內容還沒看清楚。

黃珊珊強調，後來知道內容後，認為高虹安委員是非常努力，靠著自己的本事取得博士學位，這事件紛擾一年多也不是新的爆料，高捍衛自己的權益這也是應該要有的主張。

黃珊珊協助高虹安緩頰，高的措辭的確會造成一些誤會，被斷章取義或扭曲，高自己也道歉了，措詞不當是高的錯，但這件事情所有的準備是非常值得讚賞。

黃珊珊最後批，做賊的喊抓賊，重點是那個賊是誰，而不是每天用斷章取義去扭曲別人的原意，做實事、說實話，高虹安是很被看好的參選人，用各種方式做抹黑打壓非常要不得。