美國總統拜登21日在聯合國大會發言時說，美國尋求台灣海峽的和平與穩定，並繼續反對任何一方單方面改變現狀。這是拜登就任總統以來，首度於聯合國大會上闡明美國的兩岸政策。

拜登強調，「我們將以外交手段為指引，爭取和平解決衝突。我們尋求維護台海兩岸的和平與穩定。我們致力於我們的一個中國政策，40年來，這項政策持續防止衝突發生。我們繼續反對任何一方單方面改變現狀。」

談及中美競爭時，拜登表示，美國不尋求衝突，不尋求冷戰，更不要求任何國家在美國或其他國家之間選邊站，但美國將繼續推動對自由、開放、安全和繁榮世界的願景。

美國之音指出，與去年的聯合國大會演講不同的是，拜登今年明確點名中國；去年則避免提及中國。

拜登在去年9月的發言中這樣說：「我們將為我們的盟友挺身而出，反對強國通過強佔領土、經濟脅迫、技術剝削或散佈謠言等方式壓制弱國的企圖。」

拜登當時還說，美國將繼續維護長期存在的規則和規範。數十年來，這些規則和規範為國際交往提供了保護框架，對世界各國的發展至關重要，其基本承諾包括自由航行、遵守國際法和條約、支持軍備控制措施以降低風險和提高透明度。