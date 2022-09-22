批林佳龍三空洞三抹黑 藍議員議會戳破氣球。（葉德正攝）

新北市長選舉激烈，藍綠隔空互嗆，議場也成為藍綠角力舞台。新北市議會國民黨黨團今總質詢，痛批綠營參選人林佳龍對新北市長侯友宜三大抹黑，還有老人裝假牙、成家基金與15歲青年議會三大空洞政策，更在議會拿出「正義之刃」戳破氣球，象徵戳破林佳龍的泡影。新北市長侯友宜表示，選舉不是一味惡意批評指控，可以質疑不需要惡意攻擊，選後還是好朋友是他終身期待「我沒有什麼大本事，我就是好好做事」。

議員劉美芳、邱烽堯指出，林佳龍連新北、台北都搞不清楚，八里、萬里也弄錯，卻只會抹黑，抹煞大家四年辛苦，更提出不切實際、天馬行空的政見內容，還有什麼資格成為新北市長。

洪佳君與陳儀君也說，侯市長不喜歡罵人，就是擔心中央與各局處產生鴻溝，林佳龍只會抹黑新北治安不好，但從各項評比，新北都市民列前茅，更獲得國家警光獎，林佳龍你的數據哪裡來的？

劉美芳更指林佳龍三大空洞政策，包括65歲以上長者免費裝假牙，林在台中的政策是要只剩10顆才能補助，難道11顆的長者要拔牙才能補助？林佳龍台中任內砍了健保補助，卻在新北大開社福支票， 破壞財政紀律「他心裡應該了解他當選的機率」。

江怡臻也說，林佳龍提出的10萬元成家基金空洞又充滿歧視，林在台北提20萬，新北卻只給10萬，新北真是二等公民？且政見充滿年齡歧視，40歲以下才給補助，更單身歧視，市府鼓勵成家，但要不要結婚是個人選擇，應該學習侯市府從結婚、社會整體支持大家生小孩，並尊重大家選擇。

陳偉杰也說，林佳龍提15歲可以問政，卻非常空洞，不先重視18歲公民複決權。

侯友宜表示，新北推動市政剛好遇上選舉，大家對議題有不一樣看法，選舉不過是一個過程，不是一味惡意批評指控，要用正向方式看待對方，可以質疑不需惡意攻擊。

侯友宜也說，確實成家基金不是重點，托育、社宅才是重點，讓市民能永續在新北安居樂業，新北治安這幾年進步很多，民調參考用，但中華民國給新北的警光獎是不能否認的事實，五股垃圾山變夏綠地，也獲得傑出貢獻獎，他不可能左右國家的獎項。

侯友宜說，有些事情要對建設、城市有幫助嗎？他沒有什麼花俏美麗語言，他永遠用行動告訴大家「好好做事」，永遠守護市民、國家。