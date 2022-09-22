好不容易存到一筆頭期款，買下自己的房，開心之餘，隨之而來則是每個月要面臨的房貸還款壓力，加上房價居高不下，購屋需背負的貸款金額就愈高。根據聯徵中心新增房貸資料顯示，國人房貸金額屢創新高，2020年1月疫情剛發生之際，只有1/4民眾房貸金額超過864萬元，但2021年1/4的房貸族房貸超過996萬元；意味著每四個人之中，就將近有一個人的房貸將近千萬元，比例創下歷年新高。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查近兩年來身上有房貸的人常討論及煩惱的10件事！

1、夫妻分攤方式

許多情侶、夫妻會選在婚前或婚後共同買房，協商好頭期款、房貸雙方負擔的比例。像是知名網紅「那對夫妻」2021年開心分享夫妻終於買房，Kim（京燁）霸氣寫下：「雖然房子的名字歸太太，但房貸我來扛」，創下10,958筆網路聲量。但也有網友苦嘆自己一肩扛下家中的經濟包括房貸，另一半則不願負擔，「我一個月也才賺4萬，要繳房貸要給孝親費要養小孩，沒想到現在還要多養一個沒用的累贅」另外，若是合繳房貸萬一離婚，還會衍生出夫妻財產分配等問題。

2、持續升息

央行繼3月升息1碼後，6月再升息半碼（0.125個百分點），升息有助降低通膨、物價緩漲；但對揹房貸的人來說，則每月需負擔的費用就更多，以房貸1000萬、利率1.6%試算，30年房貸升息半碼，房貸負擔每月多出608元。房貸族紛紛說，「再升息，現在吃超商，馬上變吃土」、「真的很無奈，房價漲完、漲利息」，但也有網友認為，「升息是唯一抑制房價的手段，其他都沒用，房價漲勢應該會止住了」、「自己有繳房貸也希望升高一點，在原物料漲價下台幣要是再貶值，各種開銷也會更貴」。

3、生子或扶養父母

有房貸要還的人每月生活開支可能已經很緊縮，如果家庭成員再增加，需要再負擔孩子、父母的扶養費用，對房貸族來說更是加重經濟壓力，甚至有人因此猶豫該不該生孩子。「在林口買間房後，貸款約1,000萬，房貸3萬多左右，可以準備生小孩，但我老婆堅決不要，她覺得錢太少別生了」、「老公覺得孝親費是心意，婚前我也不覺得老公每個月給家裡兩萬有什麼問題，但最近討論夫妻財務的時候，提到未來生小孩需要托嬰，還有預計付房貸」。

4、無預警失業

房貸族一旦無預警失業，害怕的除了生活費、繳不出子女學費，最擔心的就是，包括購屋、建屋或修繕房屋房貸的本息。「因疫情影響，我們（夫妻）都失業一年多，他（先生）有兩台車，前兩天賣了一台名車，說賣的錢剛好給我還房貸」、「我看現在台北外面百業蕭條，平常出門都要排隊的早餐店也都門可羅雀，看到頓時覺得緊張，只要一想到每個月要還五萬房貸，心中便不勝唏噓」。

5、造成生活品質變差

許多房貸族都有感的是生活品質被打折，無法隨心所欲的購物、吃喝玩樂。律師呂秋遠曾建議，「除非房貸可以控制在20000元以下，但是不容易。要犧牲生活品質去買房，除非房價一直漲，拿小房換大房，以後加入炒房賣房的行列，否則光是利息與壓垮生活品質，就會很可怕」。網友也說，「房貸就吃掉家庭收入的大半，生活品質也受影響」，但也有人認為，「雖然犧牲掉生活品質，但慶幸自己有提早買，不然現在要來買一定更辛苦！」

6、急需大筆錢

房貸族每月都有房貸這筆費用固定要付，如果身上沒有留充足的緊急預備金，一旦發生意外狀況，像是生場大病、出車禍、婚喪喜慶等急需用到一大筆錢；又或是想買車、供小孩出國讀書，可能就拿不出多餘的現金流。網友抱怨，「結婚後薪水幾乎都用來還房貸，所以導致他沒辦法存錢買車」、「月薪7萬，年薪120萬左右，手上現金100萬左右，目前房貸2.5萬，一個月開銷1萬，目前是想買Ford Kuga但是又很想買油電車，心理好糾結⋯⋯」。

7、無預警天災

一旦發生地震、颱風等非人為災害，房子遭損毀、房貸仍要持續繳，受災戶可能就會頓時陷入經濟困境中。「在我國中時，因為一場火災，把我們整個巷子裡的木造房子燒個精光，我爸媽大約從45歲開始才要背房貸，自從要揹房貸，我媽整天都會嫌東嫌西」、「揹了幾百萬甚至上千萬房貸，每個月房貸要佔去月收入至少1/3，這種日子要至少過20年，住的房子還怕遇到地震、火災等風險」。

8、工作異動

買房後如果工作臨時有變動，像是被公司調派到外縣市、國外或是被迫放無薪假，也令房貸族感到困擾。「房子一買下去至少揹20年貸款，若換工作地點會很麻煩」、「年輕買了房子結果工作調動到外地，還是要在外面租房子」、「外面一堆無薪假跟公司倒閉，就算沒事的也會想要保留實力，誰會開職缺找人，那一年我月薪只剩4萬6，每個月要繳2萬5的房貸。然後老婆沒工作、沒收入，小孩剛出生。房貸才繳一年多，還有超過400萬的貸款要還」、「我本來滿有信心房貸可以承擔的了，因為疫情關係（放無薪假），我就只能走一步算一步了」。

9、難隨意出國享受

出國旅遊從機票、住宿、交通等費用加總起來，一次至少萬元起跳，在沒有負擔房貸的情況下，一年至少可以隨心出國玩幾次，但揹起房貸後，手頭就變得緊縮。「因為買車加上房租或房貸，可能沒辦法到處玩，更別說經常出國旅遊」、「房貸、（小孩）教育費導致自己想幹嘛也是綁手綁腳，真的很羨慕妹妹大學畢業後賺錢到處出國玩，去年她又自己買了一台車，放假想去哪就去哪」。

10、還要還多久

房貸的借貸年限大多有20年、30年或40年，有人認為，「貸款年限越長越好」，不過也有部分民眾覺得，「貸越久利息越多，不划算」。一旦開始揹房貸，房貸族便開始倒數還完的時間，「在50歲時貸30年，還清時80歲」、「都70了，房貸貸30年，我繳完都100歲了！」、「身邊朋友都貸20、30年 最近聽到房貸可以貸40年，想說真假，去查一下原來是真的，等於30歲買房要還到70歲，還完也快掛了吧」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年09月19日至2022年09月18日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『房貸族』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統