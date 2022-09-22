民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控博士論文涉抄襲，被綠營群起圍攻。臉書粉專「工程師看政治」（下簡稱工程師）則表示，面對抹黑，高虹安物證、人證一應俱全，就連美國辛辛那堤大學也背書「論文沒有問題，政治是指控的動機」，綠營見論文攻擊不成，轉而抓高說話的小辮子，批她瞧不起中華大學夜間部，讓他不禁感嘆，這群跟著民進黨思維在走的人至今仍不清醒，最後恐「劣幣驅逐良幣」。

工程師昨（21）日在臉書質疑，有點思考能力的都知道，高虹安「中華大學夜間部」指得是前新竹市長林智堅，不是在戰中華、台大學歷，由於沒有清楚指名確有被惡意解釋的空間，不能說高完全沒有錯，她也因此道歉了，但是民進黨呢？他們有為潑髒水道歉嗎？有為散布國民黨桃園市長候選人張善政黑函道歉嗎？林智堅論文抄襲鐵證如山，等於以兩個假碩士學歷，騙了八年新竹巿長，即使如此，總統兼民進黨主席蔡英文還下令全黨力挺，林有道歉過嗎？蔡有道歉過嗎？民進黨除了少數一、二個人，有誰敢說話嗎？說謊的沒認錯，反倒是沒說謊的人在道歉，這到底是什麼場景？是非在哪裡?

對此，工程師強調，他看到一些跟著民進黨思維在走的人，但凡對象非民進黨者，就以聖人的標準在檢閱，一舉一動一言都錯不得；但只要是對象是民進黨，審查標準就降到「垃圾等級」，無論怎樣說謊、冷血、擋疫苗都沒關係。工程師更感嘆：「拜託醒一醒，你們的雙標會整死自己，也會整死別人。不說謊加會道歉的政治人物已經剩沒有幾個，不要再讓劣幣驅逐良幣。」