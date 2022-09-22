香港金管局在美國升息三碼後，相應將貼現窗基本利率調高，至3.5％。金管局總裁余偉文說，聯準會3月至今已5次共升息300基點，今次升息三碼大致符合預期，而點陣圖顯示會續升息抑制通膨，多間主要央行相信亦會緊縮貨幣政策，加上多項不明朗因素，國際金融市場風險不斷上升。但他強調，香港貨幣及金融市場保持穩定，外匯市場暢順有序。

余偉文說，港美息差尤其短息會再擴大，可能誘發套息交易，有機會令港元觸及7.85弱方兌換保證，市民要對拆息進一步上升有所準備，而在美國升息預期下，本地銀行很大機會提高存貸利率，包括最優惠利率，市民在置產及貸款等時要小心管理風險。

余偉文稱，香港存款數字平穩，雖然套息交易增加，會有資金離開港元，流入美元，但未必離開香港，上半年本港總存款微升0.4％，7、8月情況亦穩定，不見有資金大規模流出。銀行目前最新壞帳率約1％，處於甚低水平，擔保貸款質素亦未見有影響，但由於全球及大陸經濟回落，香港經濟有壓力，壞帳率略為增加亦屬自然，但幅度相信不會太高。

他又說，今年房價至今回落約5％，除了利率外，還會受多項因素影響，包括供需、整體經濟及失業率等，會否放寬逆周期措市，要視房市周期、價格及交投等，會監察市場情況，有需要時研究調整，銀行對抵押貸款的壓力測試，亦要切合市場情況，需要調整時會適時公布。