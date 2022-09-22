到美國紐約紐約大都會美術館參觀，巧遇馬唯中，修長纖細的身形依舊，淺淺笑容中，彬彬有禮。

馬唯中目前是擔任大都會美術館現當代藝術部的副策展人。曾在紐約大學念博物館學研究所，對紐約環境十分熟悉，只是投身大都會研究工作，研究範圍很廣，份量很重，比較忙碌。

據了解，馬唯中是該機構唯一研究亞洲20、21世紀亞洲美術發展，範圍包括東亞與、東北亞、連兩岸三地。喜歡藝術，又很會讀書，念書作研究，對她來說，一點難不倒她。

最近台灣藝術家林明弘到大都會美術館有個展覽，是否就是她的推薦或安排。馬唯中立即搖頭說，不是，不是，林明弘直接受館方邀請的。未來是給亞洲規劃些展覽，她笑笑說，一定會，但目前還沒有具體計劃。

馬唯中長年關心華人水墨創作，國人殷切盼望看到大都會美術館的相關展覽，她說，她可以理解大家的期待，也希望可以促成，但需要更多時間，從長計議。

有返國探親計劃嗎？！她再次微笑以對，要等放假時候看看，目前還沒有計劃。

紐約暖陽高照，到大都會美術館參觀的民眾很多，馬唯中正好下樓會晤博物館同行。當看到認識的朋友，她總是很有禮貌打招呼，嫻靜優雅氣質，令人印象深刻。

作者為典藏雜誌社社長

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