皇翔建設將於9月28日晚上與新北市政府住都中心在新生公有市場舊址邀請攤商住戶以回娘家辦喜事的心情舉辦「咱ㄟ市場 咱ㄟ味 永和新生市場惜別晚會」。

皇翔表示，新生公有市場陪伴大陳地區住戶超過56年歲月，匯聚了地區住戶的生活日常與濃濃情感，這次的拆除也象徵著未來新生市場的再度興起，因此，特別策劃舉辦「咱ㄟ市場 咱ㄟ味 永和新生市場惜別晚會」，再次邀集攤商與住戶舊地再相會、再回味新生公有市場曾經帶給大家的所有人生美味!幾年後，一處全新現代化的新生公有市場將與大家再見面。

皇翔建設並特別為新生公有市場準備一支影片專屬新生公有市場正式暫別56年歲月的一切記憶。晚會活動中亦有公益講座。

皇翔表示，此次大陳地區單元3公辦都更建案，除了用心在建築美學與安全上追求卓越之外，更重視與全體住戶們的互動與溝通。所以，率先企劃舉辦「人。家。生活 – 故事六部曲系列活動」來與住戶們對話與交流，也讓住戶們對未來新家的完全瞭解與美好期待。

皇翔建設是去年獲得由新北市住宅及都市更新中心擔任實施者推動之「新北市永和新生地(大陳地區)更新單元3都市更新案」之後，依計劃於9月完成歷經近半世紀歲月的新生公有市場拆除工作。