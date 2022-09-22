桃園市中壢區永福路與榮安十三街口，21日晚間發生員警與一名男子扭打在地，因為正值下班時段，引發民眾關注，拍攝的影片也被PO上網路。中壢警方22日上午表示，當時是一名35歲彭姓男子交通違規，警方上前欲舉發引發男子情緒失控，對警咆哮並辱罵三字經，甚至出拳毆打員警，男子遭員警制止奮力抵抗雙方發生扭打，最後支援警力到達，依現行犯將他制伏逮捕並依妨害公務罪嫌移送法辦。

中壢警分局自強派出所2名員警，21日晚間巡經中壢區永福路與榮安十三街口，見彭男紅燈左轉並沿路逆向行駛約200公尺，警方則鳴警笛示警靠路邊停車受檢，但他拒檢不停，最後行駛至中壢區莊敬路與永福路時因遇紅燈才遭警方攔查。員警告知將予以舉發交通違規，彭男當下惱怒對員警咆哮「違規是怎樣啦？」、「趕快開啦！馬上給我開！」、「你以為派出所很大是嗎？」，之後又朝員警開始飆罵三字經，員警與其發生扭打，雙方倒在地上，警方也立即呼叫警力支援，並將彭男制伏、逮捕。

過程中彭嫌以手揮拳毆打王姓員警臉部及勒頸，在場的方姓女警也因協助逮捕時手腕有撕裂傷需縫合，彭嫌身上也有些擦傷，經送醫後初步檢視無大礙，全案依妨害公務罪嫌移送法辦，有關交通違規部分則依事實舉發。