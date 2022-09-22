于子育上納豆主持的《誰來演戲》。（鏡電視提供）

藝人于子育今年再次以《俗女養成記2》入圍金鐘獎戲劇節目女配角獎，她日前上納豆主持的鏡電視節目《誰來演戲》，被納豆稱是「演戲的路上一起長大的老朋友」，她也分享透過演戲發掘更深層的自我，「很多人是透過戲劇認識我的，忘記我曾經的身份（歌手），其實我真的很高興。」

90年代以琇琴為藝名，與錦雯組成錦繡二重唱出道，發了6張專輯，入圍3次金曲獎，而後又因為大環境影響，誤打誤撞開啟演員之路，但不論是哪個時期，于子育都繳出不錯的成績單，曾入圍三金的傲人紀錄，讓納豆直呼：「真的是讓所有演藝人員非常羨慕！」不過于子育卻說，她的演藝之路一直以來都不是很順利，當歌手時，從簽約到真的發片，中間相隔了10年，于子育坦言：「面對很多事情我都不敢高興得太早，因為我怕樂極生悲。」

近年，她演出台劇《俗女養成記》、電影《孤味》等，表現備受肯定，更因常常演出母親的角色被稱為「國民媽媽」。于子育說：「好像以前當歌手的這10幾年路程，是為了成就我成為演員的那一刻。」接下來她許願要挑戰演出穿旗袍的角色，「我特別把媽媽訂婚時的旗袍改成我的尺寸，穿旗袍的女人最性感了！」《誰來演戲》周六晚間10點30分於MOD 508台播出。