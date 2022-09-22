美聯儲昨晚公布加息75個基點，是連續第三次在議息會議上大幅收緊銀根，聯邦基金利率目標區間上移至3-3.25%。美國三大股指均收跌1.7%左右。2年期國債收益率進一步上漲7個基點至4.04%，10年期收益率則回落6個基點至3.51%，收益率曲線加深倒掛。美元指數（DXY）再漲1%至111.3。瑞銀最新市場指引指出，在這種背景下，我們不認為這是進行有明顯方向性布局的時機，但投資者也不應貿然退出市場，特別是考慮到高通膨將「侵蝕」現金價值，而且離場後也難以擇時再入市，容易錯過市場反彈。反而，投資者應保持投資，但前提是要精挑細選，可以考慮防禦、收入、價值、多元化和安全相關主題。在各投資板塊中，醫療板塊仍具防禦性。

瑞銀分析，在美聯儲公布利率決議前，投資者獲利了結美國醫療保健股。另外，美國總統拜登宣布「新冠疫情已經結束」，也增加了主要疫苗製造商的壓力。Moderna、BioNTech和Novavax周初股價大幅調整。不過，瑞銀仍然看好具有防禦性的醫療保健板塊，在當前不確定和震盪的市場環境中尤其重要。

醫療保健板塊今年表現出色。年初迄今，MSCI全球醫療保健板塊指數下跌逾10%，而MSCI所有國家世界指數的跌幅達到20%左右。月初至今，板塊表現也跑贏全球及美國股市。

美國藥品定價法案消除行業長期以來的不確定因素。美國藥價談判的威脅一直被認為對跨國藥企不利，但相關法案取得進展，反而消除了對醫療行業長期以來的不確定因素。我們認為改革措施在未來10年實際影響跨國藥企不到3%的盈利，比最初擔心的影響少得多。

瑞銀認為，FED升息至4%是經濟能夠承受的最高水平，而美聯儲顯然威脅要將利率提高到4%以上。我們預期通膨將會下降至足以讓央行在12月會議後暫停加息週期的水平。然而，如果通膨沒有像我們預期般迅速降溫，而美聯儲加息至接近5%，那麼經濟將難以避免地陷入衰退。

此外，地緣政治不確定性一直影響投資者情緒，俄羅斯總統普京昨日簽署部分動員法令，並再次提出核威脅。按照瑞銀的基準情景，俄烏衝突將會繼續，並至少在冬天前不會停火。