Intel Eagle Stream新平台預計明年上半年導入，可望推升川湖(2059)伺服器導軌市佔率，搭配鋼價等原物料價格下滑及自動化產線效益顯現，川湖淨利率及毛利率可望進一步提升，法人看好川湖今年下半年到明年業績，目標價上調至645元，激勵川湖股價逆勢走高。

儘管終端市場面臨通膨升息及庫存調整壓力，川湖因產品為高技術門檻立基型產品，營運不僅未受衝擊，反而因雲端應用/人工智慧/大數據新興應用，以及高級廚具滑軌放量帶動業績強勁成長，川湖今年上半年營業淨利為17.14億元，年增52.63%，營業淨利率為46.84%，年增6.24個百分點，稅後盈餘為19.08億元，年增1.33倍，每股盈餘為20.03元；公司自結8月合併營收為7.23億元，月增1.26億元，年增10.19%，再創單月歷史新高，累計前8月合併營收50.97億元，年增28.16%。

川湖表示，下半年還是會成長，公司在手案子很多元，明年Eagle Stream推出後，市佔率可望進一步提升，明年會比今年好，正面看待公司從下半年到明年業績。

川益科技二期廠房已於7月加入量產，根據川湖規劃，二廠以高品質高階廚具導軌與伺服器導軌的全自動化生產製造為主，投產後產能將會有一定的經濟規模效益，一廠則持續生產製造應用於伺服器、網路通訊與雲端運算相關產品；川湖表示，新廠為智能化廠房，可望省下20%到30%人工，有助於進一步提升公司的毛利率及淨利率。