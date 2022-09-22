向來占據美國各大主流媒體新球季預測排名前3的湖人「小皇帝」詹姆斯，這次看來必須要認老了！因為根據《CBS體育》最新公布的NBA新球季百大球星排行榜，前3名分別是公鹿「字母哥」阿提托康波、勇士史蒂芬柯瑞與籃網杜蘭特，詹皇僅排在第7位置。

其實光從詹姆斯上季場均30.3分、8.2籃板及6.2助攻，入選年度第三隊的帳面成績來看，新球季排在第7，或許還算相當合理，畢竟湖人上季連打附加賽的資格都沒有，就算詹皇明顯是在狂刷個人數劇也沒用，更在防守端參與度很低。

況且詹姆斯今年年底就要滿38歲了，就算他能夠繼續在場上展現生化人般的超強體能，外界仍然不禁擔心他的健康問題是否影響他的正常發揮，接著就看其他美國主流媒體的新球季球星排行榜，是否也都不把詹皇放入前3強的位置了。

至於《CBS體育》公布的百大球星前10名依序如下：阿提托康波、史蒂芬柯瑞、杜蘭特、約基奇(金塊)、東契奇(獨行俠)、恩比德(七六人)、詹姆斯、里歐納德(快艇)、塔圖(塞爾提克)、吉米巴特勒(熱火)。