富邦悍將將在10月2日舉辦「Doki Dokiドキドキ 」主題日，這也是新莊棒球場首次日式祭典，當天比賽與知名節奏遊戲新作《太鼓之達人 咚咚雷音祭》合作，邀請阿部瑪利亞與遊戲中的元氣角色「小咚」擔任開球嘉賓。

富邦與人氣節奏遊戲《太鼓之達人 咚咚雷音祭》一起合作帶來豐富的遊戲和獎品，當天入場的球迷朋友，可憑內野實體票券或電子票卷識別手環，領取《太鼓之達人》擦拭布一份，限量1000份、送完為止。

除了進場贈品之外，還有一系列的祭典遊戲等著家人們來挑戰，以Switch遊戲《太鼓之達人 咚咚雷音祭》為主軸的關卡「粉絲大挑戰」、「《太鼓之達人 咚咚雷音祭》體驗」與「鼓棒老師節奏挑戰」，只要集滿2個章即可至歐氣滿滿水球攤釣起的水球兌換精美獎品。

當天賽前還將舉辦「Fubon Angels 心動拍照會」，賽前Fubon Angels 也將換上日系服裝，帶來與台灣萬代南夢宮娛樂合作，以《太鼓之達人 咚咚雷音祭》主題曲為主的日系開場舞首演。

賽前壓軸更邀請到女神阿部瑪利亞與《太鼓之達人 咚咚雷音祭》中的元氣角色「小咚」擔任開球嘉賓，為比賽開出漂亮的好球。當天還有美味、可愛的屋台市集等著家人們，包括「樓下那煎銅鑼燒」、「日の本屋台」、「艸良作」等日式市集。