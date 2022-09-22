立委陳椒華、高雄市議員參選人顧崇德等今（22日）開記者會痛批中正預校出現退學補考爭議，20多位遭「三一轉學、降級」或「二一退學」的學生因部分家長向校方施壓，致使校方辦理補考後全數通過，甚至傳出有學生半夜潛入辦公室偷竊考卷。國防部人事參謀次長室人才培育處少將處長傅政榮表示，要求校方依法行政。

陳椒華在記者會中揭露考前洩題的題庫、試卷題目、成績單、學生偷竊試卷的對話記錄等，她表示，此案無疑是軍校大醜聞，依據相關陳情檢舉內容，不禁令許多國人質疑中正預校是否受家長及其他外力施壓？

陳椒華痛批，校方為留住學生竟無顧法規，要求112、113年班隊職幹部在7月26日晚間一一聯繫20多位遭退學、轉學、降級的學生返校參加二度重修補考，並全數給予通過。

陳椒華說，學生通過補考並非因為學科能力提升，而是因為校方提供學生補考題目及答案，並且在及格分數依舊維持60分的情況下，將部分科目總分調高至100多分，藉以提高學生補考通過率，舞弊手段極為粗糙。她質疑，台灣的軍校教育到底出了什麼問題？追求榮譽、承擔責任的核心價值在軍中是否已不復存在？

顧崇德表示，中正預校在近期例行的考試中，更爆發學生半夜潛入教師辦公室偷拿考卷的荒唐事實，全案因家長提供學生間之line對話截圖才曝光，對話截圖詳細揭露學生們遭校方發現偷竊考卷之行為後，多位學生彼此間串供的完整對話記錄，證據十分明確。

中正預校校長趙建華表示，受到疫情影響很多學生重複確診、成績下滑，依據教育部的指導，從寬處理、彈性處理，此外也依據嚴考、嚴淘汰的方式進行補考，重修補考再合格人數僅有三分之一，其餘學生要輔導轉學者都依規定辦理，「補考通過即是60分，分數並不會再加成上去！」至於，學生偷竊考卷則依校規處以一大過。