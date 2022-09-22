41歲藝人李亮瑾出演過多部八點檔，精湛演技累積不少粉絲，2019年和張峰奇結婚，2021年生下長子「阿卡將」，原本已瘦下17公斤，欲回八點檔拍攝《一家團圓》，結果意外懷上2胎請辭；本月15日順利生下二寶，她產後至今已有7天，站上體重機實測，卻只比產前少2.4公斤，崩潰喊「多餘的重量到底從哪來？」

李亮瑾解釋，進產房前胖到71.8公斤，生下3350克寶寶後，體重仍有69.4公斤，讓她既意外又崩潰，「說好的胎盤羊水重量呢？說好的兒子體重呢」，忍不住對天長嘆，「誰能告訴我到底發生什麼事」，對體重數字相當困惑，甚至後悔不該站上體重機。

李亮瑾產後7天體重是69.4公斤，讓她情緒崩潰，一度懊惱站上體重機。(圖/李亮瑾 FB)

不少媽媽便留言安慰說，「我是待產時打了點滴水腫，生完在醫院的五天夜裡狂盜汗就消腫了」、「媽媽可以的，有持續餵母奶會瘦很快喔！這時候營養均衡最重要，才有奶水」、「心情放輕鬆一點不要給自己壓力，等做月子做完了在運動減肥」、「會慢慢消的，需要時間，生第二胎恢復真的比較慢，我本身就是」。

李亮瑾很感恩家庭變一家4口，同時不忘答謝老公張峰奇3年的照顧。(圖/李亮瑾 FB)

李亮瑾也分享二胎到來的心得，她說嫁給「神隊友」老公張峰奇後，從2人生活增加到4人家庭，這是從來沒想過的生活，儘管有時還是不大習慣，但她堅信只要夫妻同心，未來一定會很美好，並不忘謝謝老公的3年來照顧。對此，張峰奇開心之餘，也謝謝老婆生產的辛苦，笑喊，「真的不要第三胎」。