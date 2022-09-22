洋基今日繼續在主場迎戰海盜，眾所矚目的「法官」賈吉(Aaron Judge)本場沒有開轟，讓主場球迷大失所望，不過洋基本場仍有亮點，小將卡布瑞拉(Oswaldo Cabrera)首局敲出滿貫砲，讓洋基寫下大聯盟首見紀錄，最終也幫助球隊以14：2大勝海盜，洋基拿下了本賽季第90勝。

昨晚9局下擊出本賽季第60發全壘打、追平貝比魯斯(Babe Ruth)紀錄的賈吉，面對投手戰力薄弱的海盜，賈吉相當有機會在這系列賽中，創下美聯單季最多全壘打紀錄，不過賈吉本場比賽沒有辦法續寫驚奇，追平馬里斯(Roger Maris)的隊史紀錄只能再等等，但賈吉本場還是有著4支2，2支都是二壘安打的搶眼表現，打擊率來到3成17與紅襪波格茲(Xander Bogaerts)持平，在全壘打及打點都已遙遙領先的情況下，想爭取三冠王的賈吉勢必得提升自己的打擊率。

賈吉無法上演煙火秀，由新秀卡布瑞拉代替他炸裂，1局下洋基獲得滿壘大好局面，卡布瑞拉相中海盜先發投手康崔拉斯(Roansy Contreras)1顆82.2英哩滑球，一棒送向外野觀眾席形成1支滿貫全壘打，幫助洋基取得4分領先。

GRAND SLAM OSWALDO CABRERA!



AN EARLY 4-0 LEAD!pic.twitter.com/MxsaucWKFO — Yankees Videos (@snyyankees) September 21, 2022

洋基昨晚以史坦頓(Giancarlo Stanton)的再見滿貫砲拿下比賽，而本場卡布瑞拉的這發滿貫彈，也成為自1955年紅襪及2017年道奇後，第3支在前場比賽最後1局打出滿貫砲、下一場比賽首局再次擊出滿貫彈的球隊，不過與前面2隊不同，洋基上場是以再見滿貫砲結束比賽，創下大聯盟史上首見的紀錄，成為第1支在上一場以滿貫砲終結比賽、下場比賽首局再擊出滿貫彈的球隊。

最終洋基也靠著首局大滿貫奠定勝基，加上傷癒復出的塞弗瑞諾(Luis Severino)5局失1分好投，洋基以14：2擊潰海盜，拿下本賽季第90勝，同時也與藍鳥的勝差拉開至2場差距，有機會以美聯東區王者之姿迎戰季後賽。