台東縣政府表示，台東專賣局出張所宿舍已於今年初修復竣工。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府表示，台東專賣局出張所宿舍已於今年初修復竣工。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市大同路日式歷史建築台東專賣局出張所宿舍，曾是充滿兒童歡笑聲的「台東兒童故事館」，尼伯特風災後荒廢閒置近6年。台東縣府文化處22日表示，出張所2間宿舍已於今年初修復竣工，7月第1次公開標租流標，希望能夠招商成功，活化歷史場域。

台東縣府在2004年時將原菸酒公賣局閒置的宿舍規畫為兒童故事館，保留了百年大榕樹、日式歷史建築，加上大量的兒童書籍，成為台東市區親子同遊的空間。

文化處說明，專賣局台東出張宿舍為日治時代官舍，為2009年登錄的歷史建築，專賣局出張所宿舍修復工程，自尼伯特風災使兒童故事館停止營運後，先以臨時性的鋼棚架保護2棟建築主體。

縣府向文化部文化資產局爭取3000餘萬元修繕經費，將2間宿舍修繕完竣，並加蓋1間公共廁所，使宿舍園區機能相較以往，更佳便利。為因應風災肆虐而進行加蓋的緊急鋼棚，已經全數拆除；至於圍籬因目前正進行標租作業，為了避免新修繕完成的宿舍遭到破壞，暫時未撤除。

文化處強調，宿舍工程竣工後，積極展開活化園區的標租作業，已於7月第1次上網招標，但因未有廠商投標而流標；經過內部檢討後，預計近期內重新上網招標，期盼能夠招商成功，活化出張所宿舍歷史場域。