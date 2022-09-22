台灣本土疫情在中秋節過後出現一波小高峰，小兒科醫師黎博彥表示，不知道從何時起，快篩的陰陽變成無意義的舉動，一位媽媽帶著孩子來看診，稱孩子接觸過確診的同學後，開始出現症狀，但連3天在家裡快篩都是陰性，醫師聽完替孩子快篩，結果卻讓他臉上冒出3條線，直呼「這不是我想要的結果！」

黎博彥昨在臉書上發文說，很多時候、很多場所要求要快篩才能參加，而他也必須要快篩陰性才能去工作，堅持快篩的目的，圖的是心安，也希望確診患者不要便宜行事、影響到別人，但不知道從何時起，快篩的陰陽根本變成無意義的舉動。

黎博彥表示，一位媽媽帶著小孩來看診，媽媽說小朋友和確診的同學接觸後，開始出現相關的症狀，但是不管他們怎麼篩檢，快篩結果都是陰性。而這位媽媽也頻頻保證自己絕對沒有便宜行事，她每天早晚都有幫孩子快篩，已經連續3天早晚都是陰性，而且每次捅鼻子的時候都捅很深，完全沒有手軟。

黎博彥指出，聽完這位媽媽的說法後，他也替小朋友快篩，沒想到很快就出現兩條，這讓醫師尷尬地說「不是我不相信妳，也不是我懷疑妳，因為連我都懷疑我自己到底在哪個空間。真是臉上三條線，這不是我想要的結果。」