取自總統府直播畫面

由德拉霍斯率領的捷克參議院訪問團今天拜會蔡英文總統，當面請託希望能夠促成台北和布拉格的直航班機，讓來自台灣的遊客數量回到甚至是超越疫情前的水準，對促進商業合作業務也有正面的效果，也希望能促成故宮博物院與位在布拉格的捷克國家博物館進行展覽交流。

蔡英文總統今天接見捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」德拉霍斯主席訪團，蔡英文表示，在2020年韋德齊參議長率團訪台之後，這是第一個來自捷克國會跟行政部門的訪問團。再次展現台灣和捷克是理念相近的國家，也是堅實的合作夥伴。

這兩年來，台灣和捷克的合作交流越來越密切。她說，這次訪團來台，台灣和捷克的合作將再跨出一大步，不只是半導體科技，還有教育醫學以及博物館等領域，我們都會深化交流，並且簽署相關的合作備忘錄。

蔡英文感謝捷克參議院以及眾議院外委會在今年通過決議案，支持台灣參與國際組織。在今年5月的世界衛生大會上，捷克也發言支持台灣參與WHA，捷克對台灣來說是相互扶持的好夥伴。在中國持續軍演之後，德拉霍斯此時率團來訪，更展現出理念相近國家相互扶持的堅定友誼。

她強調，面對威權主義不斷的擴張，我們期待台灣和捷克持續相互守望，堅持捍衛民主自由價值，一起為世界帶來良善的力量，為全球的繁榮發展做出更多的貢獻。

德拉霍斯則肯定捷克與台灣的確是真正的好朋友，我們共享許多價值，像是強健的自由、民主的人權的保護，對少數族群權利的重視，還有與不友善的非民主鄰國打交道的歷史經驗。「這些經驗都讓我們更加珍惜民主自由的價值」。

他感謝台灣在烏克蘭戰爭爆發初期就強烈譴責俄國的入侵行為，並且無私的提供烏克蘭人道救援。他也完全支持政府在政策中表明台灣是捷克在印太區域的關鍵民主夥伴，也很驕傲捷克是全歐洲唯一立場如此明確的國家。

德拉霍斯強調，捷克與台灣的合作可以而且也應該繼續強化，這是他此行來到台灣的主要目的，其中一個合作面向就是半導體的研發，他感謝台灣提供獎學金，讓捷克碩博士生可以來到台灣研讀，還願意幫助捷克建立半導體研發中心。

他說，我們理解參與國際組織是分享經驗的重要管道，所以我們支持台灣有意義參與像是國際衛生組織等國際組織。也希望台灣能夠參與國際民航組織，他個人也有一個小小的請求，就是希望能夠促成台北布拉格的直航班機。

德拉霍斯表示，布拉格非常歡迎台灣的遊客，直航班機可以讓來自台灣的遊客數量回到甚至是超越疫情前的水準，當時每年有超過20萬名台灣遊客到布拉格旅遊，而直航班機對於促進商業合作業務也有正面的效果。

他個人也非常欣賞台灣的文化和文化遺產，「我認為台灣的故宮博物院是世界上最棒的博物館之一」，所以他也十分樂意促成故宮與位在布拉格的捷克國家博物館進行展覽交流，相信捷克的人民也對台灣豐富多元的文化十分感興趣。