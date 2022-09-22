很多人會小心翼翼地隱藏自己真實的個性，裝得再累也不肯鬆懈，擁有討好型人格的人，《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊座、金牛座、水瓶座不在乎別人心中在想什麼，忠於自己，不怕別人不喜歡。

牡羊座

牡羊座說話做事，最在意的是自己的心情、思想直線的他們，雖然有時腦袋少一根筋，卻能無視那些不該操心的事，這讓牡羊座可以毫無防備地做自己，理所當然地在人生中所扮演的角色就是最真實的自己。

金牛座

別看金牛座平時不怎麼發表意見，他們在心裡早把事情都規劃清楚了。做事如何才能快樂，以哪種生活才對得起自己不需為別人而活，金牛座很明白。別人的看法是別人的看法，別人喜不喜歡並不能改變自己的生活，所以他們總是把自己的事情放在第一位，單單純純做自己最好。

水瓶座

水瓶座在做自己的問題上，向來態度堅持，不管世界怎麼變，自己必須是自己，不然會覺得很不自在，對於別人喜不喜自己的問題，水瓶座大多是不在意、甚至是無視的，懶得跟人針鋒相對省去不必要的麻煩，別指望他們放下身段去討好別人，因為他們絕對叫不動的。