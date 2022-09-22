桃園八德國民運動中心羽球場天花板因地震坍塌，引起各界討論。除國民黨立委鄭麗文發現，瑞助營造的董事曹來春為前綠委曹來旺的弟弟外；國民黨發言人、高雄市左楠區議員候選人白喬茵也爆料指出，瑞助營造及其股東「龍邦國際興業股份有限公司」，曾有一位董事撞名桃園市長鄭文燦愛將，質疑到底是單純的同名同姓，還是就是同一個人。

針對此次天花板坍塌事件，鄭文燦日前備詢時證實，經3大技師公會鑑定，認定是統包的瑞助營造需負責及修復，但白喬茵在臉書表示，瑞助營造不只被起底層發生鋼筋、板模砸死人的案件，甚至有210次違反勞動法令的紀錄，「為什麼政府標案還是每年幾十億幾十億的接呢？」

白喬茵爆料，日前錄影結束後收到消息，結果發現曾有一位王化宇，輪番在瑞助營造及其股東「龍邦國際興業股份有限公司」擔任董事，好巧不巧的是，鄭文燦曾有一名愛將剛好也叫王化宇。

「王化宇是誰？」白喬茵透露，過去鄭文燦從行政院新聞局長轉任顧問時，有5名機要被留任，且還有3人借調到鄭文燦辦公室辦公，曾引起不小爭議，當時其中一人正是王化宇，「我想問鄭文燦的是，這個王化宇機要，是不是那個王化宇瑞助董事呢？還是只是同名同姓呢？」