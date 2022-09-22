家中的孩子若是成績好，通常都會讓父母相當放心，不過有時候因為太過放心，往往會忽略了對孩子關心。近日，一名網友分享自己妹妹的誇張行徑，他表示妹妹從小成績就很優越，且大學更是考上台大，所以家人對她非常放心，讓她獨自一人在台北讀書，並給予她優渥的生活費，然而妹妹在近期回家時，卻表示自己想休學給男友養，且更是想整型成網美，讓大家相當傻眼。

網友分享妹妹的脫序行徑。(圖/翻攝自Dcard)

Dcard中一名網友分享妹妹的價值觀偏差行徑，他表示妹妹從小就相當聰明，成績一直名列前茅，所以家人都對她很放心，而妹妹也不負眾望的考上台大，父母對此也相當開心，給予妹妹優渥的生活費，讓她在台北讀書時可以過得舒適，然而原PO卻表示可能是家人對妹妹太放心，加上家中事業太忙的緣故，大家與妹妹都很少聯繫，一個月可能僅傳訊息一兩次而已。

原PO表示， 一直以來讓大家如此放心的妹妹，在今年中秋節竟帶了大她十歲的男友回家，且她從未跟家人提過自己有交往對象，更誇張的是，此次回家妹妹還告訴媽媽自己想休學，表示男友會養她，且她還想整型成網美的樣子，對此，媽媽也堅決否定了妹妹所有提議，並相當不解她怎麼會有如此想法，而妹妹卻表示她一直以來都覺得自己像解題機器，且家人也不關心她，如今她有了想做的事，家人卻不能理解，讓她很傷心。

妹妹向原PO求救，希望他能站在自己這邊。(圖/翻攝自Dcard)

原PO對此也認為妹妹太過偏差，明明讀到好學校且長相也好，為什麼就一定要休學和整型呢？而網友們在看完原PO的敘述後，也認為妹妹價值觀不太對，並建議原PO及家人們可以多和妹妹談心，從現在開始給予關心及導正還不算太晚，且網友也提醒他要搞清楚妹妹男友的身分，會支持妹妹做這些決定的男友絕對不正常，千萬要時刻關注並小心。