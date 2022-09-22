搶攻秋冬國旅，台灣高鐵公司推出「冬遊饗食趣」國旅聯票及飯店聯票優惠專案透過指定平台購買國旅聯票，加購高鐵票即享8折起優惠，飯店聯票訂房加購高鐵票則享65折起優惠，其中國旅聯票推出免排隊即可快速通關的嘉義林聰明砂鍋魚頭、台南阿裕牛肉涮涮鍋，為了滿足旅客邊玩邊吃的期待，特別結合各地美食來豐富旅遊行程。

台灣高鐵公司表示，國旅聯票「冬遊饗食趣」提供高鐵車票＋精選超過千項旅遊商品，購買指定商品即享不限班次、車廂（標準車廂對號座或商務車廂）的高鐵票8折優惠（疏運期間為85折），適用搭乘日期自10／1起至12／29止，旅客在各平台下單，還可另享專屬美食優惠或折扣碼。

以在KKday平台購買高鐵國旅聯票，選購嘉義必吃「林聰明沙鍋魚頭」或台南超人氣「阿裕牛肉涮涮鍋」方案為例，線上下單即可直接訂位，到現場後只需出示電子憑證，就可免排隊輕鬆通關享美味，產品另含200元起的計程車乘車金，方便旅客往返車站安排行程。歡迎現在就上網選購高鐵國旅聯票，讓高速列車立即帶您滿足味蕾的渴望，輕鬆體驗「食」在精采的美好台灣！

此外，飯店聯票也結合全台近180家合作飯店，旅客於飯店官網訂房，即享加購不限班次、車廂的高鐵票75折起優惠（疏運期間為8折），適用搭乘日期自10／1起至12／29止，如於11／30前入住國泰集團旗下6館或義聯集團旗下2館合作飯店，更享高鐵65折超低票價。

同時，合作飯店端亦因應「冬遊饗食趣」主題，推出了包含一泊二食、餐飲抵用金、午茶點心或經典伴手禮在內的超值住宿方案，一次滿足旅客食宿及交通需求。其中，以台北君品酒店為例，入住雅緻客房每晚5880元起，即享雲軒西餐廳主廚精選菲力牛排晚宴套餐加贈餐酒4瓶，翌日再享自助式早餐；而入住台南U.I.J.友愛街旅館友緻客房每晚4050元起，則贈送價值920元的南美春室The POOL雙人午茶＋南美館門票兩張，讓您逛南美館不僅是看展，更不錯過位於頂樓的最夯打卡景點「南美春室」，體驗絕美玻璃屋與融合在地特色的咖啡、午茶及甜點。

台灣高鐵此次推出「冬遊饗食趣」優惠，無論是國旅聯票還是飯店聯票，都希望透過提供優惠的高鐵票，搭配旅遊平台與優質飯店的跨界合作，進一步結合全台豐富、多元的美食文化，帶領旅客用味蕾、遊台灣，讓各地美食陪伴您「冬遊饗食趣」