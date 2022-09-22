代理摩斯漢堡的安心(1259)持續在台積極展店，目前全台門市達300家。為因應後續展電需求，公司強力招募500名「儲備店經理」，每月起薪3.1～3.3萬元以上、獎金另計，通過培訓及考核升任店經理者月薪上看5萬元。

安心徵求有想法、喜愛接觸人群、具服務熱忱，願意一同努力發展的夥伴加入，表現優秀者有機會加入儲備店長快速培育計畫，歡迎對餐飲業有興趣或志同道合的求職者，可透過人力銀行、摩斯官網及門市、各縣市政府就業博覽會等招募管道踴躍投遞履歷。

安心14日舉辦資深員工表揚會，今年年資滿10～25年的員工共78位，每位受獎者獲頒獎座並依年資發放獎勵金，最高可得3萬元。而6位資歷逾20年的員工另贈黃金金幣一枚，以感謝員工辛勞，並勉勵同仁繼續加油精進。

安心引進摩斯漢堡在台經營31年，迄今全台門市已拓增至300家。公司擁有良好的培訓進修課程、透明升遷管道及完善福利保障，並提供年輕人及二度就業者工作機會，門市亦會發放績效獎金，獎勵員工的工作效率及溫暖的服務精神。

此外，安心亦推出「員工持股信託」方案，激勵並留任主管人才，績效達標的基層主管即可參加，員工每月提撥薪資5～10％、公司就提撥相對金額至個人信託帳戶，為員工定期定額投資公司股票，除可得到穩定的理財效果，也可以投資人身份分享經營成果。