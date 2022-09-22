為避免學生網路成癮，以及有效協助青少年健康上網，教育部國教署委託亞洲大學網路成癮防治中心舉辦兩梯次「青少年關機也幸福親子工作坊」，期望有效協助具過度依賴網路、手機困擾的青少年「揮別迷網、健康上網」。

教育部表示，本次工作坊透過多元有趣的團體活動、自我探索、健康上網、思考和情緒調控訓練等課程，讓參與活動的青少年學員從中獲得歸屬感、愉快感、成就感及意義感，同時也學習到如何更健康上網。

此外，也有為青少年家長開設的「3C迷戀與失控成因分析」、「3C教養六守則」以及「親子溝通演練」課程，參與家長都反映，課程除了有助於正確地辨識網路沉迷，也讓他們更加了解到如何有效的親子溝通，尤其藉由活動參與，更學習到3C教養和運用同理心的技巧。

參與青少年學員也回饋：「原以為活動會很無聊，但實際上卻很好玩」、「參加工作坊結交到很多朋友，也更懂得團隊合作，讓我覺得，即使沒有手機或電腦，也可以很開心，很有成就感」。

許多學員與家長們更表示：喜歡參加這種正面陽光的活動，期待未來有更多類似的親子共同體驗營隊活動，以陪伴孩子們揮別網路成癮，建立良好的3C、網路使用習慣。

教育部國教署說，將持續推動學生安全上網，結合相關資源及加強資訊倫理及網路使用不當行為預防教育，以培養學生正確網路使用態度、技能和習慣；另將鼓勵學校教育人員善用網路使用習慣相關量表，以即早發現網路沉迷的高危險群學生，提供諮詢並視個案需要，轉介專業諮商輔導或醫療院所，以協助學生有效「揮別迷網」。