每個人身上都會有痣，但有些痣可能是警訊，台大醫院皮膚科主任蔡呈芳表示，有些痣可能是「惡性黑色素瘤」，通常好發於四肢末端，這類痣會有5種情況，包括長得不對稱、皮膚和痣的界線不清楚、顏色不均勻、直徑超過0.6公分、異常凸起等，提醒民眾要注意，因為這類型的痣一旦移轉，死亡率非常高。

蔡呈芳過去曾於YouTube頻道《健康2.0》指出，99%的痣都是正常的，非必要沒有一定要去處理，只有真正臨床上惡性的痣才需要理會，因為這類的痣一旦變成惡性黑色素瘤，致死率相當高，是容易轉移的癌症。

蔡呈芳說，有5種痣要特別注意，包括第一是不對稱的痣，把痣切為上下左右四塊，其中上面和下面長得不一樣，或是左邊跟右邊不一樣；第二為界線不清楚、邊緣如果糊掉、不光滑的痣；第三是顏色不均勻的痣；第四為直徑超過0.6公分的痣；最後則為異常凸起的痣，特別是表面有產生變化，像是掉毛、潰爛且不會癒合等，以上5種痣要有高度懷疑是惡性黑色素瘤的痣。

蔡呈芳表示，這類的痣通常好發在四肢末端，特別是長在大拇指、大腳趾及食指上且超過0.3公分，通常這類的痣和年齡有關，這類型的腫瘤若沒有在第一時間發現，一旦移轉到淋巴結，死亡率相當高。

台灣皮膚科醫學會也指出，「惡性黑色素瘤」為所有皮膚癌當中致死率第1名，第一期患者5年存活率可達80%以上，到了第四期只剩10%，且亞洲人的「惡性黑色素瘤」有71%好發於四肢肢端，平時難以察覺，調查發現僅不到10%民眾會特別留意指甲、腳底等部位。