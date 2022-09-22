新北市眷村文化節「新眷時代」9月10日至10月10日在新北市眷村文化園區-空軍三重一村舉辦，周周都有特色主題活動，9月24、25日，將有「軍風文創市集」，邀集近50攤攤位，展出軍事風格的文創用品及個人裝備配件等小型收藏品，現場還有陽剛味十足的迷你天堂路及專業的軍事講座等，喜歡酷烈軍風的迷哥迷姐千萬不能錯過。

新北市文化局表示，軍風文創市集曾於今年6月舉辦過，大獲好評，這次配合新北市眷村文化節活動，除了擴大市集規模，展出各種具有軍事風格配件小物之外，還特別邀請軍事漫畫家A士及梁紹先，為酷烈剛猛的市集增添活潑動漫元素，現場將展示販售A士作品《大民國》、《金門衛生兵的日常》、《後備役的教育召集》系列作品；梁紹先也將和他的漫畫主角「毛球」，帶上《奮鬥月刊》，一起跟大家說說在軍中服役的趣事。

活動期間安排4場「軍事歷史講座」，包括空軍文物收藏家彭斯民《軍人魂：訓政時期陸海空軍短劍短刀文物圖誌》新書發表、田定忠教官導讀《長空英雄魂-星式戰機飛官說故事》、海軍陸戰隊兩棲特戰部隊前指揮官歐穗興分享成為菁英單位指揮官的心路歷程、陸軍特戰指揮部中尉黃嘉葆分享外界甚少認識的狙擊手訓練生涯。

除了市集及講座外，國軍人才招募單位也共襄盛舉，其中海軍陸戰隊將展示經典的硬漢關卡「天堂路」，讓民眾現場體驗拍照。此外，新北市眷村文化節聯合北北基桃四縣市的推廣活動也持續進行中，即日起至10月10日，只要在一村完成「我是眷村旅遊規畫師」指定任務，即有機會獲得眷村大禮包。