統一獅老將潘武雄「最後一武」引退賽將在10月2日府城登場，當天賽事僅剩外野約1千張門票，球團為了TAKE引退設計一系列相關商品，第2波商品中包含公仔、球衣、毛巾、紀念球，預購制10月3日止。

潘武雄榮耀引退主視覺設計為了呈現他這17年征戰不懈的榮耀，特別結合潘武雄每個經典時期的打擊動作，不論是亞職大賽的再見三分炮，還是令人津津樂道的連續6場全壘打，甚至是在台灣大賽扮演老大哥拿下MVP的各種身影，加上TAKE字樣的影像剪影，讓整體榮耀感更加升級。

為了滿足球迷可以收藏潘武雄引退系列商品，特別推出第二波系列商品，提供球迷最終預購，預購時間即日起至10月3日23點59分截止，本次預購包含潘武雄引退公仔、引退球衣、毛巾、紀念球將採無限量預購接單，本次預購訂單交貨期預計於2023年1月上旬出貨。

本次潘武雄引退毛巾採用「最後一武」主視覺設計而成，漸層的獅隊復古綠搭配尊爵金色點綴，象徵潘武雄隊史的歷史地位；而潘武雄引退公仔，以潘武雄揮舞球棒的姿態刻畫下來，站在台南棒球場地標復古牌樓上，完整呈現武神生涯的經典輝擊。潘武雄本人初見公仔時笑著表示：「那個魚尾紋也太像了！」