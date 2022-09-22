天玉集團旗下龍騰建設「鑫天地三期」近日動土，打造建工商圈最高宅。（柯宗緯攝）

高捷黃線今年底動工，受惠交通利多，天玉集團旗下龍騰建設「鑫天地三期」近日動土，基地座落在高市三民區建工商圈，打造32樓超高景觀耐震宅，規畫26至59坪的2至4房產品，總計275戶，採先建後售，鎖定首換族，未來每坪有望挑戰4字頭。

該基地位於建工路及建中路，總面積約770.47坪，除住戶275戶外，另有5戶店面，開發地上32層、地下6層的超高樓住宅。龍騰建設總經理黃勁嘉說，建工路已多年未推大樓新案，「鑫天地3期」完工後，將為建工商圈第1高樓。

黃勁嘉指出，目前天玉集團在民族一路的「鑫空樹」，現在時價登錄最高已來到每坪37萬。隨著高捷黃線力拚今年底動工2028年完工，該案距離黃線捷運站僅200公尺，高樓層還可俯看愛河美景。加上位於建工商圈，鄰近大順路好市多、義享天地等，未來「鑫天地3期」每坪可望上看4字頭。

近日地震頻傳，耐震宅話題受市場關注。黃勁嘉指出，該案為提高建築耐震性能，地下室連續壁開挖深達地下50米，連續壁厚度約達130公分，採用5000psi以上的高性能混凝土，連續壁厚度為一般建案案的3倍左右，也採用SRC耐震結構，更具安全性。