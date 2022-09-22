一名黃姓男子和朋友喝完酒後，騎著腳踏車在路上，一路搖搖晃晃甚至還跨越雙黃線，誇張騎法被後方員警盯上並將人攔下來，過程中他不斷求警方不要酒測，最後員警準備開單時，他還拿出手機，並用語音訊息傳訊給友人：「被抓到了！」，心存僥倖上路的心態令員警搖頭。

小港分局漢民路派出所員警於19日深夜0時40分許，行經小港區漢民路與其美街口，眼尖發現一名50多歲黃姓男子騎乘自行車但跨越雙黃線還搖晃不穩，將人攔下後發現他身上散發濃濃酒味。

過程中黃男先是一直拜託警方不要對酒測，表示自己是受到朋友邀約才會喝酒等等，而經酒測果真酒測值超過0.80mg／L，就在員警依法製單告發時，他還拿出手機，用語音訊息告知友人：「被抓到了！」，令員警直搖頭。警方提醒，依據道路交通管理處罰條例，酒後騎乘自行車超過標準值仍會被開罰，並當場禁止騎乘，民眾千萬別抱持僥倖心態，以身試法。