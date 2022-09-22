55歲香港女星李麗蕊（Sara）過去以《學校風雲》獲得香港電影金像獎最佳女配角獎，早年她和「烏鴉」張耀揚傳緋聞，還一度與前Beyond成員劉志遠訂婚卻悔婚。近年她接連遭逢3至親姊姊、姑姑、爸爸離世，也讓李麗蕊人生起了轉折，近年有人在告別式會場捕獲她身影，原來她已轉行從事禮儀師，化小愛為大愛，幫助更多人。

李麗蕊1982年參加歌唱比賽出道，起初她形象單純乖巧，1985年去英國留學回到香港後便形象大改，改走搖滾叛逆路線，回香港後她也跨足演員工作，開始演起叛逆少女，2002年她一度宣布與Beyond成員劉志遠將在秋天結婚，兩人稱會到英國小鎮登記完婚，未料後來感情生變，婚約也破局。

李麗蕊（左）因當年姊姊過世，和禮儀公司搭起緣分。（圖／翻攝自毋忘愛臉書）

據《香港01》報導，李麗蕊原本從事電台DJ，但因接連遭逢家變，爸爸、姑姑、姊姊先後離世，讓她進而有機會與客製化的殯葬團體「毋忘愛」搭上線，原本她只是義工，近年正式升格為禮儀師，她在「毋忘愛」的粉絲專頁發文透露，當年因為姊姊過世，因「毋忘愛」的陪伴和指導，才讓她將姊姊後事辦得圓滿，並遵照姊姊遺願完成喪禮，過程中她對「毋忘愛」尊重逝者的態度印象深刻，因此結下緣分。

成為禮儀師後，李麗蕊坦言與過去擔任活動司儀的工作內容相近，但在氣氛和工作態度上卻差很多，必須在事前謹慎地將稿子寫完，不可以出錯，先前她在喜慶活動上總喜歡將場子炒熱，成為禮儀師後學到了如何莊重認真地處理每場活動，而她也因這份工作看透人生，已經立好生前遺囑，盼未來能無後顧之憂地享受人生。