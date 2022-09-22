住展雜誌統計，北台灣2022年房市928檔期推案預估量約為2,396億元，年增率僅約3.7%。住展雜誌研發長何世表示，今年928檔推案量仍不小，但卻不如外界預期的那麼大，原因都是因為房地產「發延」症狀嚴重；由於11大選投票日逐漸逼近，延推的建案只增不減，導致今年最後一檔檔期熱鬧有餘，但驚喜不足。

何世昌解釋，雖然今年928檔案量持續成長，但成長的主因是如「DIAMOND TOWERS台北之星」等延推案量挹注。然而，未能爆大量的原因也是延推案所造成；由於11月地方諸侯大選將至，部分建商索性選擇避其鋒芒，將公開銷售時間續延至選後，以至於推案潮不如想像中那麼洶湧。

何世昌認為，今年以來，疫情、打房、升息、選舉、經濟衰退疑慮、第四次台海危機，以及芮氏規模6級以上地震等負面消息接踵而至，可謂是集各大利空於ㄧ身，這種情況堪稱「百年一遇」，預料買氣難大幅上升，業者心心念念的遞延性買盤，或許要等到選後才會見到曙光。

今年928檔推案量最大的縣市為台北市，案量逼近千億元。不過，北市建案數量並不多，主要是指標案量金額可觀所致，尤其是「DIAMOND TOWERS台北之星」單一個案就占全市近半案量。北市928檔建案最集中、且新案數量最多的地方是「北投士林科技園區」，今年以來，北士科建案的每坪開價、成交均價都達到三位數，房價水準直追士林天母地區，儼然已成為北投新豪宅區。

推案量居次的新北市，今年928檔約有780幾億元新案開賣，但此檔期推案零星分散於各地，僅三重的二重疏洪道重劃區、二重地區(捷運先嗇宮站一帶)，以及土城暫緩發展區等地案量稍多，其餘區域案量均在百億元以下。

由於桃園受疫情等因素影響的延推案多在暑期間公開，例如青埔特區便是如此，因此桃園928檔推案量僅剩約343億元。新竹928檔量能亦有限，只約250幾億元，且多集中在竹北菁華重劃區。