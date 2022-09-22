入境檢疫措施改採「0+7」新制最遲10月中上路，復甦題材使觀光族群今（22）日在大盤一度重挫272.72點之際，續成資金關愛避風港，類股指數開高後放量勁揚3.24％至104.68點，領漲盤面各類股，續創2月中以來近7月高點。

其中，住房業務因邊境管制衝擊最大的雙北國際觀光飯店強勢表態，寒舍(2739)及亞都(5703)雙雙亮燈漲停，分創2個半月、25個半月高價。雲品(2748)及晶華(2707)放量飆升8.84％及6.69％，分創2個月及7個月高價，六福(2705)亦勁揚5.83％至1個月高價。

其他飯店股表現同步強勢，富野(2736)、夏都(2722)、華園(2702)分別飆漲8.94％、7.98％及7.63％，老爺知(5704)及海灣(3252)分別勁揚6.09％及5.41％，洛碁(8077)及遠雄來(2712)齊揚2.45％。

旅遊股亦同步勁揚，五福(2745)及雄獅(2731)同步飆升9.59％及8.46％，齊登3個半月高價，鳳凰(5706)及易飛網(2734)同步勁揚6.07％及5.98％，雙創2個月高價。山富(2743)上漲5.28％持穩歷史高檔。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今早接受廣播節目專訪時表示，行政院會上午將討論開放入境檢疫改採「0+7」新制，雖然今日不一定拍板宣布日期，但會後記者會將公布詳細執行日期可能時段，預計最晚可望在10月15日前上路。

王必勝指出，當初規畫在疫情達高峰、趨勢向下後，便大幅開放國境、入境檢疫改採「0+7」新制，希望使入境者不用再隔離，並開放調整自主防疫期間用餐等，搭大眾運輸工具規定也可能大幅改變，但目前國內疫情趨勢仍須再觀察一周才可確定。