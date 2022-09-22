石虎「秋哥」去年被尋獲骨瘦嶙峋，野放前意氣風發，期待牠建立大家族，沒想到野放不久遭犬殺。(阿虎加油提供／楊靜茹南投傳真）

石虎「秋哥」去年剛尋獲時，每2小時要餵一次奶。(阿虎加油提供／楊靜茹南投傳真）

石虎「秋哥」月初才野放，經檢傷研判牠遭流浪狗咬死。(阿虎加油提供／楊靜茹南投傳真）

「秋哥」陳屍處附近有流浪犬貓的餵食點，林育秀呼籲勿餵食。(阿虎加油提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣集集國小老師21日在集鹿大橋附近河堤晨運時發現石虎遺體，脖子上還戴著發報器，將石虎遺體送往集集特有生物中心，發現牠是去年中秋在南投市千秋路被民眾拾獲的小石虎「秋哥」，月初才野放，經檢傷初步研判牠遭流浪狗咬死，這已經是今年第3起，石虎專家林育秀痛心呼籲：「勿餵食流浪犬貓，愛心背後，造成無辜的野生動物死亡。」

集集特生中心指出，石虎「秋哥」是去年9月21日、中秋節前一天在南投市千秋路被發現，從每2小時要餵一次奶，到可以自行獵捕食物，9日幫牠繫掛無線發報器後野放，期待牠回到大自然可以建立大家庭，沒想到野放第13天接獲牠遭流浪狗攻擊身亡噩耗。

集集國小老師說，當天他先聽到貓叫聲，不久在河堤道路上發現一隻戴有項圈的「石虎」遺體，看起來剛死不久，心想「這下慘了，沒有母石虎照顧的小石虎大概會兇多吉少」，立即折返回去找到幼獸，將牠們送往特生中心，才發現幼獸是虎斑貓，而石虎遺體是剛野放公石虎「秋哥」，牠們並非石虎母子。

林育秀表示，經檢傷發現「秋哥」疑似遭流浪狗攻擊致死，重返遺體陳屍處勘查，發現附近有流浪犬貓的餵食點，更加確信是犬殺，這已經今年第3隻追蹤個體遭犬殺的石虎，研判野外遭犬殺的個體可能更多，「流浪犬貓的問題真的要盡早處理，否則石虎和其他野生動物的處境只會越來越糟」，已透過管道將該訊息通報相關管理單位，希望能制止因餵食流浪犬貓所衍生的問題。