109年8月豪雨期間美濃部分地區有積淹水問題，高雄市長陳其邁當時視察後指示水利局積極向中央爭取治水經費，經邱議瑩立法委員協助，獲經濟部水利署核定辦理「美濃排水中下游段整建工程」經費約1.2億元，希望能改善積、淹水問題，工程於110年開工，並在111年8月如期如質完工。

水利局表示，經過中央與地方合作，美濃排水從中山路往上游整治，整治長度約400公尺，將原河道寬約8公尺，拓寬為15公尺，以改善河道寬度不足影響排水情形。另外，在河道旁增設4公尺水防道路，汛期間供搶險道路，平時可供民眾休憩散步通道，工程已於今年8月完工，可改善瀰濃里、福安里等區域之淹水。

另考量政府財政有限，水利局與水利署第七河川局亦透過逕流分擔與出流管制措施之落實，將原由排水路所承納的逕流量，藉由集水區內水道與閒置土地或公有土地共同來分擔。水利局後續將配合相關執行計畫，並搭配非工程措施自主防災社區及智慧防汛系統建置等方式，強化美濃區防災體系。