29歲女星林真亦因為擁有姣好的臉蛋與傲人的身材，被封為「微笑女神」，曾客串電影《大尾鱸鰻2》，在《角頭2：王者再起》演瘋癲嗑藥女，獲得不少好評。近日她也新的作品想要宣傳，就是在5月時出版的實體寫真集《真心真亦Sincerely ♥Yuna》，即將舉辦人生首場簽書，並附上一張超辣照片，引起大家的熱議。

林真亦的寫真集簽書會因疫情延期，幾經過來回地確認後，確定要在10月1日舉辦，她興奮表示：「終於可以來跟大家分享這個好消息了！真的好緊張...但同時也很期待能與一直支持我的真粉見面！」她也透露會請到幾位好友擔任嘉賓。

同時林真亦附上福利照，展現十足誠意，照片中的她頂著蓬鬆及肩長髮，身穿一件開洞幾乎快到肚臍的極V領背心，裡面一絲不掛，沒有任何內搭衣物，可以清楚的看見漂亮的鎖骨、再加上渾圓飽滿的上圍，性感曲線一覽無遺，尤其表情看起來朦朧又嫵媚，引得網友紛紛在下方留言：「不給讚太沒良心了」、「哇嗚～好像該去一下」、「原來也是那麼兇的」、「真有誠亦」，連人夫KID（林柏昇）都問：「妳要幹嘛？」。這篇貼文吸引萬人按讚，並超過百則留言。