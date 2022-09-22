國際知名財經媒體《亞元雜誌》(Asiamoney)「2022年亞洲傑出企業」揭曉，國泰金(2882)在財務績效、管理團隊、投資人關係、企業社會責任等面向領先金融同業，連續二年獲得「台灣最傑出公司獎-金融業」殊榮。國泰世華銀行、國泰證券分別致力於整合資源深化一站式金融服務、積極拓展數位證券體驗升級，今年也獲得銀行業「台灣最佳私人銀行獎」、證券業「2021年券商票選結果」5項殊榮。

今年適逢國泰成立60周年，年初揭櫫以科技創新、企業永續ESG為兩大DNA，善用金融核心職能，與利害關係人互利共好，推動台灣永續發展、責任投資及氣候行動，透過議合與倡議，帶動整體產業提升，並以集團多元金融職能為基礎，實踐綠色金融。2021年新冠肺炎疫情嚴峻，國泰金控展現強勁營運韌性，績效創歷史新高，總資產逾新台幣11兆元，全年稅後盈餘新台幣1,408.9億元，較前一年度倍增。

今年4月國泰世華銀行亦獲得2022年「台灣最佳私人銀行獎」肯定，國泰世華私人銀行執行長傅伯昇指出，以產品、平台、服務三路並進，整合集團資源發揮綜效、深化一站式金融服務，是國泰世華私人銀行不變的目標，未來也將持續推動臺灣高資產財管業務的進步與升級，開啟金融服務的全新格局。

國泰證券積極拓展數位證券金融服務版圖，由於服務切中市場需求，國泰證券在客戶數亦有明顯斬獲，2021年客戶數正式突破100萬規模，創下短短3年多的時間即從20多萬晉升至百萬客戶規模的亮眼表現。因此國泰證券於今年1月，《亞元雜誌》「2021年券商票選結果」當中，囊括「最佳零售經紀商、最佳本土券商、最佳銷售服務、最佳企業訪問、最佳交易執行」5項殊榮。

國泰金控整合各子公司資源，提供全方位的金融服務，開發符合客戶需求的整合型金融商品，持續提升資訊系統，藉由打造區域平台的核心策略以提供客戶整合性的金融服務，朝「亞太地區最佳金融機構」目標邁進。