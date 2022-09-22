美國聯準會(Fed)如預期升息3碼，但鷹派言論再度衝擊股市，除了費半跌幅0.97％以外，其他指數跌幅都在1.7％上下。台股開盤賣壓沈重，指數開低走低，台積電下跌12元，聯發科跌破600元，兩大權值股跌幅都超過2％，使得加權指數盤中下跌達到272點，預估成交金額小幅放大至2000多億元。

分析師指出，本周為全球超級央行周，在通膨仍維持高檔之下，美國聯準會依循上次會議將利率調升3碼，由於各國央行面對壓抑不下的通膨，多採取加速緊縮政策，國際股市深受衝擊。

也由於美元指數轉強，股市疲弱，外資持續撤離，台幣貶值，資金外移下，台股跟著弱勢表現，外資現貨仍偏向賣方，長線的借券賣出餘額持續增加，顯示外資相對保守。內資部分，生技股解盲利多，生技族群在本波台股下跌中，相對強勢，是目前台股唯一多頭格局的類股。雖然內資樂觀，但外資在台股具有主要掌控權，外資未明確轉多前，指數還是有下探空間。