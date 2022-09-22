NVIDIA(輝達)今天宣布推出第二代NVIDIA OVX，在Ada Lovelace GPU架構與更強大的網路技術支援下，提供開創性的即時繪圖、人工智慧 (AI)和數位孿生模擬功能。浪潮(Inspur)、聯想(Lenovo)與美超微(Supermicro)將在2023年初推出第二代NVIDIA OVX系統。技嘉(2376)、新華三(H3C)和廣達(2382)旗下雲達科技亦將在未來提供採用新一代GPU架構的產品。

新的NVIDIA OVX系統是專為透過頂尖的3D軟體應用程式打造3D虛擬世界而設計，並在NVIDIA Omniverse Enterprise中運行令人身歷其境的數位孿生模擬環境。NVIDIA Omniverse Enterprise是一個具擴充性的端到端平台，協助企業打造及運行元宇宙應用。

NVIDIA專業視覺化部門副總裁Bob Pette表示：「大規模數位孿生技術重新定義近乎各行各業在實體世界中規劃、設計和建造的方式。NVIDIA OVX將提供新一代的運算能力，協助打造工廠、建築物及整座城市等最複雜的數位孿生模型。」採用NVIDIA Ada Lovelace GPU架構的NVIDIA L40 GPU，將助力新的OVX系統帶來最高水準的功率與運算表現，以打造複雜的工業數位孿生。

採用NVIDIA Ada Lovelace GPU架構的NVIDIA L40 GPU，將助力新的OVX系統帶來最高水準的功率與運算表現，以打造複雜的工業數位孿生。L40 GPU的第三代RT核心及第四代Tensor核心將提供強大的運算能力，在OVX系統上運行Omniverse作業負載，包括加速的光線追蹤和路徑追蹤材質渲染、精準符合物理原則的模擬及生成逼真的3D合成資料。由各大OEM者推出的NVIDIA認證系統也將使用L40 GPU，以處理資料中心的RTX作業負載。