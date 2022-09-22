【LIVE直播】10月有望開放國境？ 指揮中心最新說明｜2022.09.21 @中時新聞網

行政院長蘇貞昌今（22日）在行政院會聽取衛福部「邊境穩健解封、邁向正常生活」報告。蘇在會中表示，台灣防疫量能充足，邊境管理將採階段性開放。第一階段自9月29日起，入境總量提升至每周6萬人次，並陸續恢復免簽證，同時取消入境PCR檢測改發快篩試劑；最受關注的入境檢疫「0+7」，實施日期訂在10月13日。

行政院發言人羅秉成於院會後記者會轉述蘇貞昌裁示，國境解封3項標準已達成，包括疫苗、快篩試劑、抗病毒藥物都相當充裕，應讓國人逐漸恢復正常生活。綜合專家學者評估，邊境管理將採分階段開放。

第一階段自9月29日起，入境總量提升至每周6萬人次，原入境須採集深喉唾液做PCR檢測，改成發放4劑快篩，入境當天及入境後第3天檢疫期滿時快篩；第二階段規劃入境總量大幅提升至每周15萬人次，同時正式實施「0+7」，實施日期在10月13日。

衛福部表示，各種疫苗陸續到貨且供應無虞，預計9月24日起配送莫德納次世代雙價疫苗，供65歲以上長者及高風險對象接種。