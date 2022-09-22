國民黨新竹市長參選人林耕仁22日一早到光復路學府路口站路口，向上班民眾道早安，針對高虹安的道歉影片是中華大學學生會索取而來，林耕仁認為，這代表高虹安並非真心要為她的言論主動道歉，批評高稱「誠摯的道歉」，原來只是場高明的秀。

林耕仁22日回防東區，一早在光復路及學府路口與民眾揮手致意，有許多民眾看到林耕仁非常興奮，搖下車窗比出大拇指高喊「凍蒜」，隨後林耕仁也到公學甲區活動中心武功里，關懷老人共餐。

林耕仁說，台灣邁向高齡化社會，作為地方首長，不僅要讓長者生活舒適便利，也要減輕年輕人奉養長者的壓力，他也提出「友善長者」政策，包含擴大敬老卡可以使用台鐵、國道和健保部分負擔支付，以及續發老人福利金和提高重陽禮金至3000元，協助年輕人分攤壓力。

針對高虹安的道歉影片，是中華大學學生會索取而來，林耕仁表示，道歉居然是中華大學學生會索取才給，他認為，這代表高虹安並非針對她的言論主動道歉，只是被動回應。

林耕仁指出，這不但敷衍中華大學師生和校友，也把所有關心這件事的人蒙在鼓裡，也質疑這不是逢場作戲，什麼才是？批評高虹安的「誠摯的道歉」，原來只是場高明的秀。

至於中華大學學生會欣然接受高的道歉，卻引發校友和師生不滿，林耕仁則說，高虹安的發言，想必讓師生非常難過，無論是唸日間部、夜間部、研究所，都是為了求取更高人生目標，或在工作上有更好發展，才會犧牲休息時間來取得學位。

林耕仁說，這些心路歷程，恐怕是人生道路一路走來相當順遂的高虹安，無法感同身受的，他尊重校方以及學生會對高虹安道歉的聲明，但也認為有許多因高虹安的態度而受傷的校友和學生，恐怕仍無法接受。