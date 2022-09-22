中國國務委員兼外長王毅於美東時間21日在聯合國大會舉行期間與俄羅斯外交部長拉夫羅夫會面。王毅表示，俄羅斯是聯合國安理會常任理事國，應繼續在聯合國發揮重要作用，無人可剝奪俄羅斯有關權利。

據俄羅斯衛星通訊社報導，王毅對拉夫羅夫說：「我很高興再次見到你，我親愛的朋友。我們實際上剛在撒馬罕才見過面。首先，我想歡迎你並祝賀你來到聯合國總部駐地紐約。」

王毅表示，「雖然聯合國位於美國，但聯合國本身屬於我們所有人。俄羅斯是聯合國安理會常任理事國，應繼續在聯合國發揮其重要作用。沒有人可以剝奪俄羅斯這一權利。」

王毅回顧稱，俄羅斯總統普丁和中國國家主席習近平在上合組織峰會期間在撒馬罕會晤，討論了雙邊關係，並在許多問題上達成共識。

王毅表示，他願與拉夫羅夫合作，落實兩國領導人上次會晤時達成的決定。他表示，新冠疫情尚未過去，世界舞台正在發生深刻變化，在當前情況下，我們必須加強協調與合作，共同應對挑戰，促進全球安全倡議，使世界秩序更加公正。

拉夫羅夫說，中共二十大將在不久後召開，相信將就國家與社會的進一步發展達成積極共識，並將就中國如何按聯合國憲章原則，繼續推動在國際舞台建立民主及公平的規則，達成一致決定。

普丁與習近平上周在撒馬罕舉行的上海合作組織峰會期間會晤。兩位領導人就共同關心的主要國際和地區問題交換了意見。

拉夫羅夫已於前一天抵達紐約，參加第77屆聯合國大會的高級別週。俄外長計畫與一系列國家領導人和外交部長以及聯合國祕書長古特雷斯舉行約20次會議。預計拉夫羅夫將於週六在聯合國大會上發言。