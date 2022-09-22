國民黨桃園市長參選人張善政昨針對農委會委託研究案涉抄襲召開說明會，不過卻遭民進黨桃園市長參選人鄭運鵬競辦指出，以「雞蛋裡挑骨頭」閃躲回應證實有抄襲。張善政今受訪提及此事，拿出手機查詢教育局成語字典， 表示雞蛋裡挑骨頭是故意挑剔的意思，直呼鄭運鵬「你國語不及格」。

張善政拿出手機搜尋「雞蛋裡挑骨頭」，他表示，教育部成語辭典寫說，雞蛋裡面沒有骨頭，雞蛋裡挑骨頭是故意挑剔，下面的造句更寫到，他老是雞蛋裡挑骨頭，故意找麻煩，這是教育部成語辭典的解釋，更直呼「鄭運鵬你以前有沒有唸過國文？身為立法委員的國語程度這樣適任嗎？」，更反問鄭運鵬「你是以為雞蛋裡面都有骨頭嗎？」。

另談及鄭運鵬認為張善政昨召開記者會沒道歉也沒針對抄襲一事解釋，張善政說，一直光明磊落有什麼好道歉？該道歉應該是挺抄襲的人，昨天記者會開這麼久鄭運鵬到底看了沒有，我一直講這沒有抄不抄襲的問題，是引用國外文獻，根本沒有抄襲問題，這昨天記者會講了好多遍，鄭運鵬根本沒有看才會講這種話。