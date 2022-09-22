鄭朝方的行動願景胖卡近日推出願景便利貼計畫，邀請民眾寫下對竹北的期待。（鄭朝方團隊提供／邱立雅竹縣傳真）

竹北市長參選人鄭朝方團隊打造專屬於竹北市民的行動願景車上周開跑，力拚9月24日競選總部正式成立前，以行動競選辦公室概念主動出擊和更多市民分享他的竹北願景。近日搭配行動願景車，鄭朝方化身便利貼車長，啟動願景便利貼計畫，透過便利貼互動方式，和民眾近距離暢聊竹北願望。

行動願景車除了鄰里拜訪外，本周起加入了願景便利貼計畫，鄭朝方表示，胖卡會不定時的停靠市區社區、公園、休憩綠地，提供腳踏車打氣和運動補水服務，希望用最貼近生活的方式，進一步跟市民朋友像鄰居一樣的暢聊城市願景，傾聽更多的民意。更要邀請市民朋友一同在便利貼上寫下竹北願景，這些願景都是未來擔任市長後，重要的市政規畫建議。

鄭朝方說，文化治理理念的實踐，就是希望推動公私共構網絡，這台超進化胖卡，駛進竹北31個里，不只是社區拜訪輸出理念，他更化身便利貼車長，期待更多的城市願景想法能輸入，匯聚更多能量，深刻傾聽各地的民生建設需求與對市政急待改善的議案。

這輛文青風格清新形象的行動願景車，每每停靠時就引起市民的好奇，社群上也有民眾私訊詢問行動車駐點時程。鄭朝方團隊透露，便利貼計畫不只是邀請民眾倡議市政願景的媒介，也是共造行動藝術的一環，競選總部同步規畫一面畫有竹北市地圖的願景牆，這些便利貼都會帶回實體競選總部張貼，邀請市民朋友一同完成這幅《願景•竹北》作品。