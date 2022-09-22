台中市議員何文海22日市政總質詢時質疑共享運具排擠一般民眾停車空間。（張亦惠攝）

共享運具這幾年來在各縣市逐漸普及，台中除原有的irent上月又引進GoShare。市議員何文海22日在台中市議會市政總質詢時指出，有民眾反應到郵局辦事時發現路邊停車格10格6格停了共享機車，他質疑《台中市共享運具經營業管理自治條例》都還沒公告就冒然開放，導致共享運具排擠自有機車的民眾的停車空間。交通局長葉昭甫說，已請廠商落實調度。

《台中市共享運具經營業管理自治條例》今年6月9日經議會三讀通過，共訂定21條自治條例，相關細項細則暫待交通局後續公告實施。何文海說，自治條例中提到「交通局得公告本市各類共享運具總量之上限」，但交通局至今都尚未公告相關細項規則，卻在今年8月底宣布另一共享運具廠商GoShare進駐台中，當日隨即新增500輛共享機車。

何文海質疑，共享運具自治條例細則尚未完整，就讓廠商進駐，批評市府「操之過急」，且台中市機動車輛登記數連年創新高，現有的停車格數量本來就已不敷使用，現在更在沒有規範共享運具投放數量的情況下，讓業者進駐台中市，已壓縮到使用自有機車者的停車空間，市府是否會要求共享運具廠商提供停車格？

葉昭甫說，合法空間停摩托車都是合法行為，但因已慢慢變成商業模式，所以市府要去規範業者，未來自治條例公告實施後，業者若欲在台中市營運，須向交通局提出申請許可，拿到許可後可依許可內容營運，違反自治條例規定者，將依自治條例相關罰則裁罰。

葉昭甫指出，交通局21日已函請該共享運具業者落實車輛調度及管理作業，避免車輛集中停放於一處，影響其他民眾停車權益，造成負面觀感。

何文海表示，他爭取設立UBike約20多站，推廣綠色運具的相關業務絕對支持，但推動綠色運具必須要先將自治條例的細項規則訂定完善，才能確保優良的政策延續下去，台中推動低碳運具的效益才能更好。