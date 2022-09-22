亞洲最具影響力的旅行專業展之一的「Tourism EXPO Japan」9月22日將在日本東京舉行！交通部觀光局偕同近40位台灣旅遊業者共赴暌違4年再度於東京舉辦的日本旅展，除了於22日至25日參與日本旅展外，更於21日搶先辦理B2B觀光推廣會、並搭配23日至25日在池袋車站辦理B2C推廣活動，喚起日本客對台旅遊熱度，搶攻後疫時期日本客源。

▲交通部觀光局林信任副局長、台灣觀光協會葉菊蘭會長共同前往拜會鈴木英敬眾議員。 圖：交通部觀光局／提供

同時安排拜會日本眾議員鈴木英敬，鈴木眾議員在擔任三重縣知事任內，於2013年舉辦台日觀光高論壇，當時的安倍首相特別錄製影片向大會致意，代表團此行除推廣台灣觀光，也肩負鞏固維繫台日友好情誼的任務，全方位行銷台灣。

隨著世界疫情趨緩，交通部觀光局跨越疫情阻礙，繼7月底辦理日本旅遊業者踩線、9月初舉辦「2022台日觀光高峰論壇in桃園」後，在今年9月下旬偕同近40位來自台灣飯店、旅行社與伴手禮等旅遊相關產業的業者，共赴暌違近3年的東京進行推廣。 代表團除於9月21日在大倉東京飯店舉辦B2B觀光推廣會，並在22日至25日搭配日本復古熱潮在日本旅展打造「柑仔店」風格的台灣館，且搭配23日至25日在池袋車站辦理的推廣活動，及旅展和推廣活動上的集章換好禮等好康，要在近一週時間裡，為東京業者及民眾帶來濃濃台灣味！

根據日本Air Trip網站6月的問卷調查，台灣名列日本民眾疫後最想造訪的旅遊目的地第一名，可見此時正是赴日推廣的良機！交通部觀光局把握此時機，將由台灣觀光協會葉菊蘭會長，及交通部觀光局林信任副局長，率包含台北市政府觀光局、華航、長榮、星宇、虎航等4家國籍航空，及11家台灣知名星級飯店、11間旅行社高階主管，台灣休閒農業協會和伴手禮業者一同赴日，不僅把最新的台灣旅遊資訊帶到日本，更要在推廣會上透過B2B的實際交流，呈現台灣已準備好「安心、安全」旅遊接待環境的決心。

本次Tourism EXPO Japan台灣館在9月22日至25日四天展期內，將搭配日本復古熱潮，用「柑仔店」包裝台灣的庶民文化魅力，在旅展現場結合台灣原裝的特色童玩，攤車設計和布袋戲演出等傳統文化，用熱鬧的氛圍喚起日本民眾對台灣的旅遊記憶，激發其造訪台灣的動力；同時也將利用集章和扭蛋遊戲和機票、台灣飯店住宿券等好禮，串起於9月23日至25日在池袋車站結合在日台灣品牌的「好物販售」和DIY推廣活動，同時於日本旅展與東京人潮最稠密的地區吸客，不僅呈現濃濃的台灣復古風味，也要讓好久未能赴日的業者們展現來自台灣的熱情，吸引民眾選擇來台旅遊。

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